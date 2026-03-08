Scivola durante un’escursione sul Monte Palmeto | 71enne americana soccorsa e portata in ospedale

Una donna americana di 71 anni è scivolata durante un'escursione sul Monte Palmeto e è stata soccorsa dal Soccorso alpino e speleologico. L’incidente è avvenuto questa mattina sul sentiero di Mircene, nel versante nord-est del monte, e la donna è stata portata in ospedale per le cure. L'intervento si è svolto con l'ausilio delle squadre di soccorso nella zona di Terrasini.

E' successo a Terrasini. In azione gli operatori del Soccorso alpino. La richiesta di aiuto è arrivata al numero unico di emergenza 112, che ha smistato la segnalazione al servizio di emergenza sanitaria 118 Intervento del Soccorso alpino e speleologico nella tarda mattinata di oggi sul sentiero di Mircene, nel versante nord-est del Monte Palmeto, nel territorio di Terrasini. I soccorritori sono stati attivati dalla centrale operativa del 118 Palermo-Trapani per prestare aiuto a un’escursionista statunitense di 71 anni che, mentre percorreva il sentiero insieme a un gruppo, è scivolata durante la discesa riportando un trauma significativo a un arto inferiore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

