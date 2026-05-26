Belen Rodriguez ricoverata in stato di alterazione psicofisica i pompieri | Parlava a monosillabi ed era chiusa in bagno

Da ilgiornaleditalia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I pompieri sono intervenuti in una abitazione dopo che una donna si era rifiutata di aprire le porte, rimanendo chiusa in bagno. Dopo tre ore di tentativi, sono riusciti ad entrare e l’hanno trovata in uno stato di forte confusione. La donna, in seguito, è stata ricoverata in ospedale con una diagnosi di “stato di alterazione psicofisica”. Durante l’intervento, parlava a monosillabi e mostrava segni di alterazione mentale.

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Dopo le richieste di aiuto, Belen si sarebbe rifiutata di aprire le porte ai pompieri i quali sarebbero riusciti ad entrare in casa solo dopo tre ore, trovando la showgirl "in un forte stato confusionale" Belen Rodriguez ricoverata in "stato di alterazione psicofisica". A lanciare l'allarme s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Belen Rodriguez ricoverata in "stato di alterazione psicofisica", i pompieri: "Parlava a monosillabi ed era chiusa in bagno"
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Belen Rodriguez finisce in ospedale: Trovata in stato di alterazione psicofisica

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