Belen è stata dimessa dall’ospedale. Secondo i pompieri, al loro intervento si mostrava chiusa in bagno e parlava solo a monosillabi. Nonostante questo, le autorità escludono che abbia tentato di far del male a se stessa.

Milano, 26 maggio 2026 – “ Si esprimeva soltanto a monosillabi ", ma è fortemente esclusa l’ipotesi che volesse compiere un gesto estremo. Emergono nuovi dettagli sulle dinamiche del ricovero di Belén Rodriguez a Milano. Fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine ricostruiscono a Fanpage.it i concitati momenti del blitz scattato in zona Brera: la showgirl, sola in casa, è stata trovata ieri mattina sul balconcino e poi nel bagno in forte stato confusionale. A far scattare l'intervento dei soccorritori è stata una chiamata dei condomini dello stabile in cui risiede Belen. I residenti sono stati svegliati dai lamenti e dalle richieste esplicite della showgirl, che gridava "Aiuto, aiutatemi", dall'interno del proprio appartamento situato al quarto piano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belen è stata dimessa dall’ospedale. La versione dei pompieri: “Si esprimeva a monosillabi ed era chiusa in bagno”

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Belén Rodriguez è stata dimessa dallospedale

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