Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo un malore improvviso i vicini | Urla da casa sua e richieste di aiuto
Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale lunedì mattina dopo un malore improvviso nella sua abitazione a Milano, nella zona di Brera. I vicini hanno riferito di aver sentito urla e richieste di aiuto provenire dall’appartamento. I pompieri hanno dichiarato che la cantante si esprimeva a monosillabi e non capivano il motivo per cui fosse chiusa in bagno.
I pompieri: "Belen Rodriguez si esprimeva a monosillabi e non sapeva perché fosse chiusa in bagno" Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale nella mattinata di lunedì 25 maggio 2026 dopo un presunto malore improvviso nella sua casa in zona Brera, a Milano. Secondo alcuni testimoni, la sh. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l'allarme dei vicini di casa.
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Belén è ricoverata in ospedale, dopo l’allarme dei vicini per le sue urla di aiutoLunedì 25 maggio, intorno alle 7:00, i vicini di casa hanno chiamato il 112 segnalando urla di aiuto provenienti dall’abitazione di Belén.
Temi più discussi: Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Le urla di Belén scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale, le urla e l’allarme dei vicini: cosa è successo; Belen disperata urla e si barrica in casa, trattativa di 3 ore con la polizia: poi la corsa in ospedale.
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