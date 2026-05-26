Il 25 maggio, Belén Rodriguez è stata portata in ospedale a Milano, al Policlinico, dopo una segnalazione di vicini di casa nel quartiere Brera. La showgirl argentina è stata sottoposta a un intervento di soccorso che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’emergenza o sulle condizioni di salute. La vicenda si è svolta nel contesto di una segnalazione da parte di residenti della zona.

Momenti di forte preoccupazione nella mattinata del 25 maggio per Belén Rodriguez. La showgirl argentina sarebbe stata accompagnata al Policlinico di Milano dopo un lungo intervento di soccorsi e forze dell’ordine, scattato in seguito alla segnalazione di alcuni vicini di casa nel quartiere Brera. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato intorno alle 7 del mattino, quando un residente dello stabile avrebbe sentito delle urla provenire dall’appartamento della conduttrice. L’uomo avrebbe quindi contattato il numero unico di emergenza 112, facendo intervenire sul posto polizia, ambulanza e vigili del fuoco. L’episodio si sarebbe verificato in un elegante palazzo nel centro di Milano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belén Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: cosa sarebbe successo a Milano

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Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo lallarme dei vicini al 112

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Belén Rodríguez ricoverata dopo l’allarme dei vicini: intervento del 112 nella sua casa a MilanoBelén Rodríguez è stata ricoverata in ospedale lunedì mattina a Milano dopo un intervento di soccorso richiesto dai vicini.

Temi più discussi: Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: ricoverata in ospedale. I vicini: Gridava aiuto; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale, le urla e l’allarme dei vicini: cosa è successo.

Paura per Belen Rodriguez, ricoverata in ospedale: Trovata in stato di alterazione psicofisica #Belen #Mattino5 x.com

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