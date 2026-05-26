Venerdì mattina, i vicini hanno chiamato il 112 segnalando rumori sospetti e un possibile malore provenienti dall’appartamento in zona Brera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato la showgirl in condizioni che hanno richiesto un ricovero d’urgenza in ospedale. La donna è stata trasportata in codice giallo, mentre i medici hanno avviato le procedure di assistenza.

Belen Rodriguez è stata ricoverata a Milano dopo un intervento d’emergenza nella sua abitazione in zona Brera. Secondo quanto riportato, alcuni vicini avrebbero chiamato il 112 dopo aver sentito richieste d’aiuto. Sul posto sarebbero arrivati ambulanza, forze dell’ordine e vigili del fuoco, prima del trasporto in ospedale in codice giallo. Belen Rodriguez ricoverata a Milano: l’intervento nella casa di Brera. Momenti di forte preoccupazione per Belen Rodriguez. La conduttrice argentina, volto molto noto della televisione italiana, è stata soccorsa nella mattinata di lunedì 25 maggio nella sua abitazione di Milano, in zona Brera, dopo una richiesta d’intervento arrivata al 112. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: cosa è successo nella casa di Brera

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