Nella notte, la showgirl argentina è stata portata in ospedale dopo aver accusato un malore. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema o sull’entità delle sue condizioni di salute. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando preoccupazione tra i fan e i collaboratori. Gli aggiornamenti ufficiali sulla sua situazione sono ancora in fase di attesa.

Sono giorni difficili per Belen Rodriguez, la showgirl argentina si trova in un momento di grande fragilità che ha forti ripercussioni anche sulla sua salute. La scorsa notte, tutto è peggiorato improvvisamente. Belen ha iniziato a stare male mentre era in casa, allarmando i vicini con urla e richieste di aiuto. Dopo l’arrivo dei soccorsi, in un’operazione che ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, adesso Rodriguez si trova ricoverata in ospedale in “uno stato di alterazione psicofisica”. Belen Rodriguez barricata in casa rifiuta i soccorsi. La notizia è stata riportata da Quotidiano Nazionale, i cui reporter si sono recati sul posto per assistere alla scena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo il malore nella notte, come sta

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