Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo aver urlato dalla finestra di casa. La donna è stata trovata in uno stato di agitazione e portata in pronto soccorso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del ricovero. La notizia ha fatto il giro dei social e delle trasmissioni televisive. La situazione è sotto controllo e non ci sono altre persone coinvolte.

Grande preoccupazione nelle ultime ore per Belen Rodriguez, finita al centro di una vicenda che ha rapidamente fatto discutere web e televisioni. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri, intorno alle 7, nel quartiere Brera di Milano, dove la showgirl vive. Secondo le prime ricostruzioni riportate da diversi media, alcuni residenti del palazzo sarebbero stati svegliati dalle urla provenienti dall’appartamento della conduttrice argentina. Le richieste di aiuto avrebbero immediatamente allarmato i vicini, che hanno deciso di contattare il 112. L’intervento di polizia, vigili del fuoco e 118. Sul posto sarebbero arrivati in pochi minuti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Belen Rodriguez, ore di paura a Milano: urla dalla finestra e ricovero in ospedale

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