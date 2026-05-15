Belen Rodriguez e Olly presunto flirt | nuove indiscrezioni e le parole della showgirl

Recentemente si sono diffuse indiscrezioni riguardo a un presunto flirt tra la showgirl e il cantante. Belen Rodriguez ha confermato di aver parlato di questa situazione, senza entrare nei dettagli. Le voci riguardano un possibile rapporto tra i due, che sarebbero stati visti in diverse occasioni insieme. La showgirl ha deciso di affrontare pubblicamente l'argomento, senza smentire né confermare ufficialmente le notizie che circolano. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e dei fan.

Belen Rodriguez ha parlato del presunto flirt con il cantante Olly. Tra i due ci sarebbe stato qualcosa. Tra Belen Rodriguez e Olly ci sarebbe stato un flirt. I nomi della showgirl e del cantante erano già stati accostati la scorsa estate, ma ci sarebbero nuove indiscrezioni. La scorsa estate si era parlato a lungo di una vicinanza tra Belen Rodriguez e Olly. A quei tempi nessuno dei due aveva voluto confermare o smentire le voci di un presunto flirt. Sono passati molti mesi, ma si è tornato a parlare di questo argomento, con un’indiscrezione che è stata pubblicata da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha spiegato che durante una serata in un famoso locale di Milano, Belen Rodriguez avrebbe confidato a una ragazza di aver effettivamente avuto un flirt con Olly. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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