Nella seconda puntata del Serale di Amici 25, trasmessa il 28 marzo, è prevista la presenza come ospite di Belen Rodriguez. Durante l’episodio, si è verificato un infortunio che ha coinvolto Chiara Bacci. La conduttrice ha annunciato l’evento senza fornire dettagli aggiuntivi sull’accaduto.

Colpo di scena ad Amici 25. Nella seconda puntata del Serale, in onda il 28 marzo, arriverà come ospite speciale Belen Rodriguez. Ma nelle ultime ore l’attenzione del pubblico si è spostata anche su un altro tema: l’infortunio della ballerina Chiara Bacci, che potrebbe non essere presente nella prossima puntata. L’annuncio dell’arrivo di Belen Rodriguez è stato pubblicato direttamente sui canali ufficiali del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo una prima puntata ricca di eliminazioni e polemiche, la presenza della showgirl potrebbe dare ancora più visibilità alla seconda serata. Il legame tra Belen e il talent è ormai storico. Nel... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, Belen Rodriguez ospite del Serale: infortunio per Chiara Bacci, cosa sta succedendo

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Belen Rodriguez sarà ospite della seconda puntata del Serale di Amici25 in onda sabato sera su Canale 5 #belen #belenrodriguez #amici #amici25 - facebook.com facebook

Belén Rodriguez ospite della seconda puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 28 Marzo in prima serata su Canale 5 x.com