Belen Rodriguez le urla in casa poi la richiesta d' aiuto | portata in ospedale

Da liberoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella mattinata di lunedì 25 maggio, Belén Rodriguez è stata trovata nella sua casa in zona Brera a Milano, dopo aver chiamato aiuto. Secondo quanto riferito, avrebbe urlato e chiesto assistenza prima di essere portata in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’intervento né sulla sua condizione. La polizia ha effettuato i rilievi sul luogo.

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Nella mattinata di lunedì 25 maggio, Belén Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione in zona Brera a Milano. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, alcuni vicini hanno sentito richieste d’aiuto provenire dall’appartamento e hanno allertato il 112 intorno alle 7.I soccorritori hanno trovato la conduttrice sola in casa e barricata all’interno. È stata necessaria una lunga mediazione di circa tre ore: solo quando i vigili del fuoco stavano per forzare la porta, Belén ha acconsentito ad aprire. I presenti l’hanno descritta in uno stato evidente di alterazione psicofisica. Il personale del 118 l’ha trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano per gli accertamenti e il ricovero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

belen rodriguez le urla in casa poi la richiesta d aiuto portata in ospedale
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Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidenti; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belen disperata urla e si barrica in casa: trattativa di 3 ore con la polizia, poi l'ospedale. Cosa è successo.

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