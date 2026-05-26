Belen Rodriguez in ospedale i pompieri | Stato confusionale si esprimeva a monosillabi Escluso gesto estremo
Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano. I vigili del fuoco riferiscono che si trovava in stato confusionale e si esprimeva a monosillabi. Le forze dell’ordine escludono un gesto estremo. La cantante e showgirl è stata trasportata in ambulanza e si trova sotto osservazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.
Nuovi dettagli sulle dinamiche del ricovero di Belén Rodriguez a Milano. Fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine ricostruiscono a Fanpage.it i concitati momenti del blitz scattato in zona Brera: la showgirl, sola in casa, è stata trovata sul balconcino e poi nel bagno in forte stato confusionale, tanto da riuscire a esprimersi "soltanto a monosillabi". Si esclude categoricamente l'ipotesi di un gesto estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Belen, malore in casa a Milano: i residenti chiamano il 112
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“Ci siamo sposati”, il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata: si chiama Rodriguez, come l’ex BelenAntonino Spinalbese ha pubblicato sui social un post in cui annuncia il matrimonio con la fidanzata, Ainhoa Foti Rodriguez, con alcune foto.
Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidenti; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica.
Ieri mattina Belen Rodriguez è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo che i vicini, sentendo urla e richieste d'aiuto, hanno lanciato l'allarme. La showgirl si era barricata in casa ed era in evidente stato di agitazione. Fonte: Repubblica x.com
Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: residenti chiamano il 112, showgirl soccorsa e portata in ospedale La showgirl argentina Belen Rodriguez, 41 anni, è stata soccorsa nella mattinata di lunedì 25 maggio nella sua abitazione di Milano in zona Brera e facebook
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