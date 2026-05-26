Belen Rodriguez in ospedale i pompieri | Stato confusionale si esprimeva a monosillabi Escluso gesto estremo

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Belen Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano. I vigili del fuoco riferiscono che si trovava in stato confusionale e si esprimeva a monosillabi. Le forze dell’ordine escludono un gesto estremo. La cantante e showgirl è stata trasportata in ambulanza e si trova sotto osservazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi dettagli sulle dinamiche del ricovero di Belén Rodriguez a Milano. Fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine ricostruiscono a Fanpage.it i concitati momenti del blitz scattato in zona Brera: la showgirl, sola in casa, è stata trovata sul balconcino e poi nel bagno in forte stato confusionale, tanto da riuscire a esprimersi "soltanto a monosillabi". Si esclude categoricamente l'ipotesi di un gesto estremo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Belen, malore in casa a Milano: i residenti chiamano il 112

Video Belen, malore in casa a Milano: i residenti chiamano il 112

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: “Stato di alterazione psicofisica”Belen Rodriguez è stata portata in ospedale a Milano dopo un intervento d'urgenza richiesto da un allarme dei vicini.

“Ci siamo sposati”, il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata: si chiama Rodriguez, come l’ex BelenAntonino Spinalbese ha pubblicato sui social un post in cui annuncia il matrimonio con la fidanzata, Ainhoa Foti Rodriguez, con alcune foto.

Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidenti; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica.

belen rodriguez belen rodriguez in ospedaleBelen Rodriguez in ospedale, i pompieri: Stato confusionale, si esprimeva a monosillabi. Escluso gesto estremoNuovi dettagli sul ricovero di Belén Rodriguez a Milano. Fonti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine hanno ricostruito a Fanpage.it la dinamica esatta dei soccorsi avvenuti nella mattinata de ... fanpage.it

belen rodriguez belen rodriguez in ospedaleBelen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisicaBelén Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a Milano dopo un intervento d'urgenza che ha richiesto l'intervento di ambulanza e forze dell'ordine ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web