Ci siamo sposati il post di Antonino Spinalbese e la fidanzata | si chiama Rodriguez come l'ex Belen

Antonino Spinalbese ha pubblicato sui social un post in cui annuncia il matrimonio con la fidanzata, Ainhoa Foti Rodriguez, con alcune foto. Nel messaggio, ha scritto che si sono sposati ma nessuno ne è a conoscenza. La notizia è stata condivisa tramite una didascalia e foto pubblicate sui propri canali social. La donna si chiama Rodriguez, come l’ex Belen.

"Ci siamo sposati ma nessuno lo sa", ha scritto Antonino Spinalbese sui social come didascalia di alcune foto con la fidanzata Ainhoa Foti Rodriguez. I due sono una coppia dal 2024 e la tatuatrice ha lo stesso cognome della ex Belen Rodriguez. Ma le nozze sono vere o è solo uno shooting? Nessuna conferma al momento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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