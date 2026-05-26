Lunedì mattina, una showgirl è stata portata in ospedale in codice giallo a Milano. Le forze dell’ordine sono intervenute nel suo appartamento in zona Brera dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto, con urla provenienti dall’abitazione. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause dell’intervento né sulle condizioni della persona coinvolta.

AGI - Momenti di forte apprensione nel cuore di Milano per Belen Rodriguez. La nota showgirl è stata trasportata in ospedale in codice giallo lunedì mattina, al culmine di un delicato intervento delle forze dell'ordine nel suo appartamento in zona Brera. L'episodio si intreccia con le indagini in corso da parte della polizia locale su due incidenti stradali avvenuti sabato sera, nei quali sarebbe stato coinvolto un Suv guidato proprio dalla conduttrice. L'allarme nel prestigioso quartiere milanese è scattato all'alba di lunedì, poco dopo le 7 del mattino. Il risveglio di alcuni condomini sarebbe stato interrotto da grida inequivocabili provenienti dall'appartamento della showgirl. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Belen Rodriguez in ospedale: grida di aiuto dalla sua casa e l’intervento della Polizia

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BELEN RODRIGUEZ GRIDA AIUTO DALLA FINESTRA, VICINI ALLARMATI CHIAMANO LA POLIZIA

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Belen Rodriguez, le urla in casa, poi la richiesta d'aiuto: portata in ospedaleNella mattinata di lunedì 25 maggio, Belén Rodriguez è stata trovata nella sua casa in zona Brera a Milano, dopo aver chiamato aiuto.

Malore in casa per Belen Rodriguez, la showgirl portata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: “Gridava aiuto”Alle prime luci dell'alba di lunedì, i vicini di un appartamento in zona Brera hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito la showgirl gridare aiuto.

Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidenti; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: ricoverata in ospedale. I vicini: Gridava aiuto; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica.

Ieri mattina Belen Rodriguez è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo che i vicini, sentendo urla e richieste d'aiuto, hanno lanciato l'allarme. La showgirl si era barricata in casa ed era in evidente stato di agitazione. Fonte: Repubblica x.com

Belen Rodriguez trasportata d'urgenza in ospedale: sono intervenuti i viciniBelen Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione dopo una segnalazione dei vicini ed è stata portata in ospedale. notizie.it

Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidentiMattinata di altissima tensione in centro a Milano: i vigili del fuoco forzano la porta dopo tre ore di trattativa. Spuntano anche due incidenti a catena nel weekend, forse alla guida dell'auto propri ... milanotoday.it