Belen Rodriguez è stata dimessa dopo una notte in osservazione al Policlinico di Milano. I medici hanno confermato che sta meglio e si è ripresa dal malore. La showgirl è tornata a casa, mentre sui social sono circolate critiche e giudizi senza basi. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi del malore, né dettagli clinici sono stati resi noti. La notizia si limita a confermare il suo stato di salute e il ritorno a casa.

Belen Rodriguez è tornata a casa e sta meglio. A rassicurare fan e persone che le vogliono bene sono stati i medici del Policlinico di Milano, che hanno confermato come la showgirl sia stata dimessa dopo una notte trascorsa in osservazione. L’allarme era scattato nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando un vicino di casa, preoccupato per le urla e le richieste di aiuto provenienti dall’appartamento della conduttrice nel quartiere Brera di Milano, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Secondo quanto ricostruito, Belen si sarebbe barricata in bagno e non sarebbe più riuscita ad aprire la porta. I vigili del fuoco sono stati costretti a forzarla per poter entrare e soccorrerla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen Rodriguez, il malore e la crudeltà di chi giudica senza sapere

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