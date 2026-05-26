Belen Rodriguez codice giallo e strada chiusa | Aiuto Aiutatemi

Da corrieretoscano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è stata coinvolta in un episodio che ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel quartiere Brera. La cantante e showgirl ha chiamato aiuto, pronunciando le parole “Aiuto, Aiutatemi”, mentre la strada è stata chiusa per permettere l’intervento. La sua condizione è stata classificata come codice giallo. Non sono stati forniti dettagli su cause o esiti dell’incidente.

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Belen in codice giallo, è una delle notizie che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione del mondo dello spettacolo e dei social, dopo l’intervento dei soccorsi avvenuto nel quartiere Brera. L’allarme è scattato nella mattina di lunedì 25 maggio, intorno alle 7, quando un residente di un palazzo della zona avrebbe sentito alcune urla provenire da un appartamento. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, la voce di una donna avrebbe gridato più volte: “Aiuto, aiutatemi ”. Il condomino avrebbe quindi contattato il numero unico di emergenza 112. Nel giro di poco tempo sul posto sarebbero arrivati i mezzi di soccorso: due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Belen Rodriguez, codice giallo e strada chiusa: “Aiuto, Aiutatemi”
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Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: la showgirl portata in ospedale

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Temi più discussi: Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti; Le urla di Belén scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belen Rodriguez, malore in casa a Milano: i residenti chiamano il 112, la showgirl soccorsa e portata in ospedale; Paura a Milano per Belen Rodriguez, soccorsa in casa dopo un malore a Brera.

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