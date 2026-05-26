Aiuto aiutatemi Belen trovata così in casa | trasportata urgentemente in ospedale

Da tvzap.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una richiesta di aiuto proveniente da un’abitazione in zona Brera a Milano ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La persona coinvolta, identificata come Belen, è stata trovata in casa in condizioni che hanno reso necessario il trasporto urgente in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla sua condizione.

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Momenti di forte apprensione nel cuore di Milano, dove una richiesta di aiuto partita da un’abitazione in zona Brera ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha attirato l’attenzione dei residenti e ha richiesto una gestione rapida e coordinata delle operazioni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la protagonista della vicenda è Belen Rodriguez, che avrebbe accusato un malessere nella propria casa. La chiamata al 112 sarebbe arrivata dopo che dal palazzo è stato udito un grido: «Aiuto, aiutatemi». I soccorsi sono intervenuti poco dopo, con l’invio di un’ambulanza e il supporto delle autorità sul posto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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