Le forze dell’ordine sono intervenute nell’appartamento di Milano nella mattinata del 25 maggio. L’intervento è avvenuto in zona Brera, poche ore prima del ricovero della showgirl in ospedale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto o sulle cause dell’intervento. La situazione ha coinvolto agenti e personale sanitario, senza che siano state fornite comunicazioni ufficiali.

Da Fanpage arrivano nuovi dettagli sull’ intervento delle forze dell’ordine nell’appartamento di Belen Rodriguez a Milano, avvenuto nella mattinata del 25 maggio 2026 in zona Brera, prima del ricovero in ospedale della showgirl. È stato chiarito che Belen era in forte stato confusionale, ma era da sola e non aveva intenzione di compiere gesti estremi. Secondo quanto riferito da fonti dei Vigili del Fuoco a Fanpage, l’allarme è scattato dopo le sette del mattino, dopo una chiamata dei condomini dello stabile, allertati da rumori e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento al quarto piano. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito chiaramente Belen gridare “Aiuto, aiutatemi!”, senza riuscire a capire cosa stesse accadendo all’interno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belen, nuovi dettagli sull’intervento delle forze dell’ordine: cosa è successo nell’appartamento di Milano

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