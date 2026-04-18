Un volo diretto a New York è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Pittsburgh a causa di una segnalazione di minaccia a bordo. L’incidente ha provocato il panico tra i passeggeri e l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Le autorità statunitensi hanno attivato i protocolli di sicurezza, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e sottoposti a controlli. La situazione è ancora in fase di gestione.

Un volo diretto a New York è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Pittsburgh dopo una segnalazione di minaccia a bordo, facendo scattare i protocolli di sicurezza negli Stati Uniti. La decisione è arrivata mentre l’aereo era ancora in rotta, con l’immediata deviazione verso lo scalo della Pennsylvania per gestire la situazione senza rischi. A confermare l’operazione è stato l’ FBI, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento. Una volta a terra, il velivolo è stato evacuato e messo in sicurezza, mentre passeggeri ed equipaggio sono stati fatti scendere senza conseguenze. Nessun ferito, ma attimi di forte tensione durante le operazioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme in volo, passeggeri nel panico: cosa è successo. Intervento delle forze dell’ordine

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