Durante la gravidanza, Cecilia Rodriguez ha affrontato diverse voci di gossip che hanno coinvolto anche una presunta lite con la sorella Belen Rodriguez e una possibile crisi con il fidanzato. La modella ha commentato come queste notizie abbiano influenzato un momento che considerava felice. Le indiscrezioni sono diventate oggetto di discussione pubblica, creando attenzione intorno alla sua vita privata in un periodo importante.

Quando Cecilia Rodriguez era incinta ha dovuto fare i conti con vari gossip, non solo le voci sulla famosa lite con la sorella Belen Rodriguez ma anche una presunta crisi con Ignazio Moser. Dopo anni di attesa quello era il periodo più bello della sua vita ma a causa dei continui pettegolezzi non l'ha vissuto con la serenità che meritava. Ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio per moda ha fatto sapere che era arrabbiata, ha poi svelato: "È come se avessero voluto rovinarmi un bel momento, perché io non ho litigato con Ignazio, non eravamo in crisi e non ci siamo mai lasciati". Del loro litigio si è parlato davvero a lungo, le due sono state lontane per mesi ma non hanno mai rivelato i veri motivi del loro distacco.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Cecilia Rodriguez sulla gravidanza: “Il gossip ha rovinato un bel momento”, cosa ha detto sulla lite con Belen

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