L’attivista iraniana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace nel 2023 è stata dimessa dall’ospedale Pars di Teheran, dove era stata ricoverata in terapia intensiva a causa di problemi cronici al cuore. Dopo il ricovero, è tornata a casa. La notizia è stata confermata dalle autorità sanitarie locali, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sui motivi del ricovero. La sua situazione clinica era stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

L’attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi, vincitrice nel 2023 del Premio Nobel per la Pace, è stata dimessa dall’ospedale Pars di Teheran, dov’era ricoverata in terapia intensiva per problemi cronici al cuore. Vi era stata condotta d’urgenza il 10 maggio, quando le autorità l’avevano rilasciata su cauzione con pena sospesa dalla prigione di Zanjan per far sì che curasse con un cardiologo che la segue da anni. A confermare la notizia è stata la sua fondazione. Ora Mohammadi è tornata nella sua abitazione, e dovrà proseguire le cure da casa. Non è chiaro, tuttavia, quanto a lungo potrà restare libera prima di tornare in carcere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La premio Nobel Narges Mohammadi è stata dimessa dall’ospedale di Teheran ed è tornata a casa

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Premio Nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per essere curata a Teheran

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