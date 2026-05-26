La modella è stata dimessa dall’ospedale in buone condizioni. L’ufficio stampa ha confermato che si trova fuori dall’ospedale e sta bene. Non sono stati resi noti dettagli sulle ragioni del ricovero. Nessun’altra informazione ufficiale è stata fornita. La notizia si diffonde senza ulteriori precisazioni sulle cause o su eventuali trattamenti. La modella non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

«La paziente è in buone condizioni ed è stata dimessa», avrebbe confermato l’ufficio stampa della struttura sanitaria, nella mattinata di lunedì i vigili del fuoco e i sanitari del 118 erano intervenuti nell’appartamento di Belen a Milano, in zona Brera, dopo l’allarme dato dai vicini che sentivano grida d’aiuto provenire dalla casa. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, Belen, 41 anni, sarebbe stata trovata in stato di disorientamento. Come scrive Fanpage, la possibilità di un gesto estremo sarebbe stato subito escluso dalle autorità, mentre si è parlato di un malore psicofisico che non le permetteva di esprimersi se non a monosillabi. La confusione ha reso inizialmente più complesso prestarle soccorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Belen è stata dimessa dall’ospedale “in buone condizioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belén Rodriguez è stata dimessa dallospedale

Notizie e thread social correlati

Belén Rodriguez dimessa dall’ospedale dopo il malore in casa: “È in buone condizioni”Belén Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale Policlinico di Milano dopo aver avuto un malore in casa.

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il maloreBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri.

Si parla di: Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica.

Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizieNella mattina del 25 maggio, un inquilino di palazzo nel quartiere di Brera, a Milano, aveva allertato i soccorsi dopo aver udito le grida di una donna in un appartamento dello stabile. Si trattava de ... tg24.sky.it

Cosa è successo a Belen Rodriguez, dimessa dall'ospedale dopo l'allarme del vicino per le urla dalla casaBelen Rodriguez sarebbe finita in ospedale a Milano in codice giallo: a lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino che avrebbe udito grida di aiuto. virgilio.it