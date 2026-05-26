Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale. La showgirl ha commentato la sua condizione con un messaggio in cui ha detto: “Fai ballando, ti cura anima e corpo”. La sua situazione è peggiorata dopo aver appreso di essere esclusa dal cast dell’Isola dei Famosi.

Belen Rodriguez sta vivendo un periodo non facile, peggiorato quando ha saputo di essere fuori dall’Isola dei Famosi. Da qui, forse, il ricovero in ospedale. Momenti drammatici quando l’elegante palazzo dove vive a Milano è stato investito dal grido di dolore della showgirl argentina, barricata in casa a ripetere: “Aiuto, aiutatemi”. Da lì alcuni vicini hanno avvertito il 112 con l’arrivo di polizia, dei vigili del fuoco che hanno portato avanti una lunga trattativa per farla uscire di casa e poi l’ambulanza e il ricovero. Questa mattina, riferisce l’ufficio stampa del Policlinico di Milano, la paziente Belen è stata dimessa e si trova in buone condizioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BELEN DIMESSA DALL’OSPEDALE. IL VIP: “FAI BALLANDO, TI CURA ANIMA E CORPO”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il maloreBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri.

Leggi anche: Belen è stata dimessa dall’ospedale “in buone condizioni”

Temi più discussi: Le urla di Belén scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini al 112: Stato di alterazione psicofisica; Meryem Saida: chi è la content creator e modella protagonista di Money Road 2.

Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale, come sta ora: Buone condizioni x.com

Belén Rodríguez dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: il sospiro di sollievo di Cecilia. Come staLa showgirl argentina ha lasciato il Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata in seguito a un malore lo scorso lunedì: il messaggio della sorella ... libero.it

Cosa è successo a Belen Rodriguez, dimessa dall'ospedale dopo l'allarme del vicino per le urla dalla casaBelen Rodriguez sarebbe finita in ospedale a Milano in codice giallo: a lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino che avrebbe udito grida di aiuto. virgilio.it