Nell’episodio di oggi di Beautiful, Luna si perde e si avvicina a Bill, baciandolo. La scena si svolge davanti ad altri personaggi, che assistono alla scena senza intervenire. La reazione di Bill non è immediatamente visibile, ma l’episodio mostra i suoi sentimenti e le conseguenze di quel gesto. La puntata prosegue con altri sviluppi tra i protagonisti, senza fornire ulteriori dettagli sui loro pensieri o azioni successive.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 26 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che non è un momento facile per i Forrester e gli Spencer, tra loro infatti si è creata una drammatica rottura dopo quello che è successo. Poppy è stata arrestata con l'accusa di duplice omicidio, una notizia che ha sconvolto Hope e Brooke. Bill ha scoperto che Luna non è sua figlia, una notizia che lo ha non poco sconvolto. Da quando aveva saputo di essere suo padre era al settimo cielo, nell'ultimo periodo però sta facendo i conti con vicende molto delicate, come l'arresto della compagna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 26 maggio 2026: Luna smarrita bacia Bill, come reagisce lo Spencer

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