Oggi, domenica 17 maggio 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful che riserva diverse sorprese. In questa puntata, si scopre che Poppy tiene nascosto qualcosa a Bill, mentre Luna si confronta con la madre. La trama si sviluppa attraverso i dialoghi tra i personaggi, portando avanti le dinamiche tra le famiglie e svelando nuovi dettagli sulla storyline. La puntata promette di offrire momenti di tensione e colpi di scena, senza anticipazioni sui risvolti successivi.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, domenica 17 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Katie parlerà con RJ della scioccante scoperta fatta da Luna in merito allo zaino di Tom Starr che Poppy teneva nascosto nell'abitazione in cui viveva con la figlia prima di trasferirsi da Bill. Al suo interno la ragazza ha trovato delle lettere in cui l'uomo diceva di essere suo padre. Katie continuerà ad essere convinta che sia stata Poppy ad uccidere sia Tom che Hollis a Il Giardino per evitare che Bill potesse scoprire la verità. Al nipote dirà che la madre di Luna aveva sia un movente che l'occasione dal momento che aveva incontrato lo Starr prima che morisse. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 17 maggio 2026: Poppy nasconde qualcosa a Bill? Luna affronta la madre

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Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco Chi Uccide Luna!

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