Rialzo dei tassi Bce tra aprile e giugno dipende dal prezzo del petrolio

Tra aprile e giugno, la Banca Centrale Europea ha previsto un aumento dei tassi di interesse. La decisione sembra essere ormai meno influenzata dai rialzi dei prezzi energetici e più orientata a osservare gli sviluppi successivi sul mercato. La strategia della BCE si basa sui dati che arriveranno nel prossimo futuro, piuttosto che sui recenti shock dei prezzi del petrolio.

Le prossime mosse della Banca Centrale Europea per quanto riguarda i tassi dipenderanno un po' meno dallo shock immediato dei prezzi energetici e più da ciò che accadrà dopo. È questo il messaggio arrivato da Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, che ha indicato negli “effetti di secondo livello” il vero ago della bilancia per eventuali rialzi dei tassi. Le decisioni della Bce Secondo de Guindos, la politica monetaria non può intervenire sul primo impatto della crisi energetica. L’aumento del prezzo del petrolio e delle materie prime è un fattore esogeno, legato alle tensioni geopolitiche.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rialzo dei tassi Bce tra aprile e giugno, dipende dal prezzo del petrolio Sale prezzo petrolio. Bce vede rialzo inflazioneIl taglio delle accise è quanto mai necessario dopo che il prezzi del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile. Rialzo tassi di interesse, mutui più cari da aprile: la Bce valuta nuova strettaLa Banca Centrale Europea è pronta a fare di tutto per mantenere l’inflazione sotto il 2%. C'è ottimismo sui mercati azionari, le aspettative di un accordo che allenterebbe le tensioni in Medio Oriente spingono le Borse in Asia e i future su quelle europee sono in rialzo. #ANSA - facebook.com facebook Borse europee, partenza in rialzo: a Piazza Affari corre Stellantis (+2,5%) +0,4% +0,2% +0,7% +0,1% A Milano acquisti su Intermpump +2%, Buzzi +1,7%, Mediobanca +1,2%, Banco Bpm +1,1%, Intesa Sanpaolo +1,1%. In calo Nexi -1,1%, Leona x.com