Baywatch | pubblicato il primo teaser del reboot che riporta sul piccolo schermo l’iconico costume rosso

Notizia in breve

Il teaser del reboot di Baywatch mostra personaggi in costume rosso mentre affrontano salvataggi in mare. Nel video si evidenziano scene di interventi di salvataggio in acque agitate e un focus su una minaccia ecologica che mette a rischio l’oceano. La trama si concentra su operazioni di salvataggio e problemi ambientali, con scene che alternano azione e tensione. La durata del teaser è di circa un minuto.