Baywatch | pubblicato il primo teaser del reboot che riporta sul piccolo schermo l’iconico costume rosso

Da 2anews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il teaser del reboot di Baywatch mostra personaggi in costume rosso mentre affrontano salvataggi in mare. Nel video si evidenziano scene di interventi di salvataggio in acque agitate e un focus su una minaccia ecologica che mette a rischio l’oceano. La trama si concentra su operazioni di salvataggio e problemi ambientali, con scene che alternano azione e tensione. La durata del teaser è di circa un minuto.

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Baywatch ritorna in tv: Fox pubblica il teaser del reboot, svelando una trama focalizzata su salvataggi estremi e una grave minaccia ecologica per l’oceano. Il mito dei guardaspiaggia più famosi della televisione si appresta a conquistare una nuova generazione di spettatori con un attesissimo ritorno alle origini. Il franchise di Baywatch è ufficialmente ripartito con la diffusione delle primissime immagini promozionali della nuova serie tv remake, un breve filmato che ha immediatamente acceso la nostalgia dei fan. In base a quanto si apprende dai dettagli approfonditi dell’agenzia Ansa, la sceneggiatura non si limiterà a riproporre i vecchi schemi, ma calerà i protagonisti in un contesto contemporaneo e ad altissima tensione. 🔗 Leggi su 2anews.it

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