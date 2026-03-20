I l mito di Baywatch sta per tornare sullo schermo. Fox ha ufficialmente annunciato il reboot della celebre serie anni ’90. Le prime immagini dal set hanno già iniziato a circolare online creando hype e curiosità. Baywatch è stato un fenomeno globale: spiagge californiane, corpi scolpiti e dramma da lifeguard sono diventati i simboli della cultura pop americana. Ai tempi d’oro, la serie era seguita da circa un miliardo di spettatori a episodio. I corpi scolpiti nei costumi rosso fuoco di bagnini e bagnine pronti a salvare vite per le spiagge di Los Angeles hanno lasciato un segno. Non solo positivo: uomini muscolosi, alti e virili e donne slanciate e toniche come modello estetico di riferimento, unico e irraggiungibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I corpi scolpiti nei costumi rosso fuoco di "Baywatch" stanno per tornare sullo schermo con il reboot annunciato da Fox

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