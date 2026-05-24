Un teaser trailer del reboot di Baywatch è stato pubblicato da Stephen Amell. La serie tornerà su Fox con un’inedita versione, mantenendo l’iconica corsa al rallentatore sulle spiagge californiane. La produzione è in corso e il trailer mostra le prime immagini della nuova interpretazione dello show. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

L’iconica corsa al rallentatore sulle spiagge della California sta ufficialmente per tornare sul piccolo schermo, aggiornata per una nuova generazione di spettatori. In occasione degli Upfront stagionali, la rete televisiva Fox ha svelato al pubblico le primissime immagini ufficiali del suo attesissimo reboot di Baywatch. Il primo assaggio della serie tv ha iniziato a fare rapidamente il giro del web dopo che il protagonista designato dello show, l’attore Stephen Amell, ha condiviso il primissimo teaser trailer promozionale direttamente attraverso i propri profili social ufficiali. Il filmato promozionale condiviso dall’attore offre un fulmineo ma suggestivo sguardo alle nuove atmosfere della serie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Baywatch: Stephen Amell condivide il primissimo teaser trailer del reboot targato Fox

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