Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna per il valore sportivo | escluso dai premiati Nessuna relazione con il caso Kalulu

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna per il “valore sportivo” e sarà escluso dai premiati. La motivazione ufficiale riguarda l’assenza di una relazione con il caso Kalulu. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La Regione Lombardia ha deciso di non assegnare il riconoscimento all’atleta, precisando che la scelta non ha collegamenti con altri eventi o vicende. Bastoni rimane escluso dalla lista di premiati per questa edizione.

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Alessandro Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna da parte della Regione Lombardia. Il difensore dell’ Inter e della Nazionale era stato candidato dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani (Fratelli d’Italia) e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), in un raro momento di sintonia bipartisan che però aveva finito per scatenare una polemica tutta interna alla destra e a FdI. La proposta del suo nome era infatti arrivata “per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili “, successivamente all’evento tanto discusso con Kalulu a marzo, nel match vinto dall’Inter per 3-2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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