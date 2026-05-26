Alessandro Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna per il “valore sportivo” e sarà escluso dai premiati. La motivazione ufficiale riguarda l’assenza di una relazione con il caso Kalulu. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La Regione Lombardia ha deciso di non assegnare il riconoscimento all’atleta, precisando che la scelta non ha collegamenti con altri eventi o vicende. Bastoni rimane escluso dalla lista di premiati per questa edizione.

Alessandro Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna da parte della Regione Lombardia. Il difensore dell’ Inter e della Nazionale era stato candidato dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani (Fratelli d’Italia) e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), in un raro momento di sintonia bipartisan che però aveva finito per scatenare una polemica tutta interna alla destra e a FdI. La proposta del suo nome era infatti arrivata “per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili “, successivamente all’evento tanto discusso con Kalulu a marzo, nel match vinto dall’Inter per 3-2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bastoni non riceverà il premio Rosa Camuna per il “valore sportivo”: escluso dai premiati. “Nessuna relazione con il caso Kalulu”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BASTONI PREMIATO PER LA SPORTIVITÀ: IL PENSIERO DEI TIFOSI

Notizie e thread social correlati

Premio Bastoni: il difensore dell’Inter è stato candidato al Premio “Rosa Camuna” per ammesso l’errore sul caso KaluluIl difensore dell’Inter è stato candidato al Premio “Rosa Camuna” dopo aver ammesso un errore nel caso Kalulu.

"Ha ammesso l'errore": a Bastoni il premio Rosa Camuna per il valore sportivo. E scoppia la polemicaA Bastoni è stato assegnato il premio Rosa Camuna per il valore sportivo, dopo aver ammesso un errore.

Si parla di: Bastoni premiato dopo il caso di Inter-Juve: Ha chiesto scusa, non è da tutti.

'Rosa Camuna', premio alla memoria per Evaristo BeccalossiTorna venerdì prossimo la 'Festa della Lombardia', la giornata dedicata all’identità, alla cultura e alle eccellenze del territorio, che avrà come momento centrale la cerimonia di conferimento dei 'Pr ... msn.com

Sveva Casati Modignani riceverà la Rosa Camuna: Emancipata e saldamente borghese, ha acceso i riflettori su una Milano meno patinataLa scrittrice milanese riceverà la più alta onorificenza attribuita dalla Regione Lombardia il 29 maggio: per lei il Premio Stile e Narrazione. Con lei tanti eccellenti milanesi come Gian Marco Moratt ... corriere.it