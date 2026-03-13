Ha ammesso l' errore | a Bastoni il premio Rosa Camuna per il valore sportivo E scoppia la polemica

A Bastoni è stato assegnato il premio Rosa Camuna per il valore sportivo, dopo aver ammesso un errore. La decisione ha suscitato polemiche, con i sostenitori che evidenziano come abbia dimostrato maturità nel riconoscere pubblicamente la propria sbaglio. La premiazione ha attirato l'attenzione su questa scelta, alimentando discussioni tra chi approva e chi critica l'evento.

Ad Alessandro Bastoni va il premio "Rosa Camuna", istituito nel 1996 e che riconosce pubblicamente "l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia". "La candidatura del difensore dell'Inter - spiegano il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani (FdI) e Pietro Bussolati, Consigliere regionale del Pd - trova ragione nel fatto che rappresenta oggi uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo. Con la maglia dell'Inter e della Nazionale ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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