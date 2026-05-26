Basta ricevere un messaggio per farsi clonare l'account | scoperto nuovo attacco zero-click su Whatsapp
Un team di cybersicurezza italiano ha identificato un nuovo attacco zero-click che permette di clonare gli account WhatsApp senza che l’utente si renda conto. L’attacco si attiva semplicemente ricevendo un messaggio, senza bisogno di cliccare su link o aprire allegati. La tecnica consente ai malintenzionati di assumere il controllo degli account e di accedere alle conversazioni. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti.
Il team italiano di cybersicurezza Forenser ha individuato un nuovo attacco informatico in grado di prendere il controllo degli account WhatsApp senza che la vittima se ne accorga. Si tratta di una tecnica "zero-click", che non richiede alcuna azione da parte del'utente: É sufficiente ricevere il malware per compromettere il dispositivo. Una volta infettato, l'account viene utilizzato per inviare richieste di denaro ai contatti più recenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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