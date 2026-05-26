Basta ricevere un messaggio per farsi clonare l'account | scoperto nuovo attacco zero-click su Whatsapp

Notizia in breve

Un team di cybersicurezza italiano ha identificato un nuovo attacco zero-click che permette di clonare gli account WhatsApp senza che l’utente si renda conto. L’attacco si attiva semplicemente ricevendo un messaggio, senza bisogno di cliccare su link o aprire allegati. La tecnica consente ai malintenzionati di assumere il controllo degli account e di accedere alle conversazioni. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti.