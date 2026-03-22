WhatsApp sta per lanciare una nuova funzione chiamata logout intelligente, che permetterà agli utenti di disconnettersi dal proprio account senza eliminare messaggi, chat o file multimediali. La novità mira a offrire maggiore flessibilità nella gestione dell’account, mantenendo intatte tutte le conversazioni anche dopo la disconnessione. La funzione sarà disponibile nelle prossime versioni dell’app.

WhatsApp si prepara a introdurre una delle funzioni più richieste dagli utenti negli ultimi anni: la possibilità di disconnettersi dal proprio account senza perdere le conversazioni, i file multimediali e l’intera cronologia delle chat. Una novità che potrebbe sembrare banale, ma che risponde a un’esigenza concreta di milioni di persone in tutto il mondo. Attualmente, quando un utente decide di uscire da WhatsApp su un dispositivo, l’applicazione elimina automaticamente tutti i dati locali: messaggi, foto, video, documenti condivisi. L’unica alternativa finora disponibile era creare un backup manuale prima di disconnettersi, una procedura che richiede tempo, spazio di archiviazione su cloud e una certa dimestichezza con le impostazioni dell’app. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - WhatsApp introduce il logout intelligente: disconnetti l’account senza perdere nemmeno un messaggio

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