Truffa della ballerina su WhatsApp | ecco come ti rubano l’account e chiedono soldi ai tuoi amici

Una truffa su WhatsApp coinvolge una ballerina che invita amici a votare la figlia di qualcuno a un concorso di danza. Dopo aver cliccato sul link, l’account viene preso di mira e sottratto senza che l’utente se ne renda subito conto. Successivamente, i truffatori utilizzano l’account compromesso per chiedere soldi ai contatti della vittima.

Segnalazioni anche sul Lago di Como: il messaggio invita a votare una giovane ballerina, ma cliccando sul link i truffatori prendono il controllo dell’account e scrivono ai contatti in rubrica Un messaggio su WhatsApp che invita a votare la figlia di amici a un concorso di danza. Poi il click sul link e, senza accorgersene, l’account viene rubato. Da quel momento i truffatori iniziano a scrivere ai contatti in rubrica chiedendo soldi a nome della vittima. La truffa della “giovane ballerina” è arrivata anche sul Lago di Como. La prima denuncia è stata presentata alla stazione dei carabinieri di Mandello del Lario dopo alcuni messaggi sospetti ricevuti sul cellulare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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