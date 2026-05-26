Bassano | nuovo monumento ai paracadutisti tra marmo e memorie del Piave

Notizia in breve

A Bassano è stato inaugurato un nuovo monumento ai paracadutisti, con un basamento in marmo e quattro ampolle incastonate. Le ampolle contengono materiali simbolici legati alla storia del reparto. La dedica include il nome di un militare scomparso in battaglia. Il monumento si trova tra le memorie del Piave e ricorda i caduti e le imprese del gruppo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti militari e cittadini.