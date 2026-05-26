Bassano | nuovo monumento ai paracadutisti tra marmo e memorie del Piave
A Bassano è stato inaugurato un nuovo monumento ai paracadutisti, con un basamento in marmo e quattro ampolle incastonate. Le ampolle contengono materiali simbolici legati alla storia del reparto. La dedica include il nome di un militare scomparso in battaglia. Il monumento si trova tra le memorie del Piave e ricorda i caduti e le imprese del gruppo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti militari e cittadini.
? Punti chiave Cosa contengono le quattro ampolle incastonate nel basamento del monumento?. Perché la dedica include il nome di un militare scomparso in campo?. Come sono stati scelti gli elementi naturali contenuti nelle fiale simboliche?. Dove si trova esattamente il nuovo memoriale inaugurato dai paracadutisti?.? In Breve Ampolle contengono acqua del Brenta e Piave, terra del Grappa e sabbia di El Alamein.. Dedica speciale al militare Ubaldo Flavio Scapin deceduto lo scorso aprile a Cittadella.. Presidente Roberto Morosin sottolinea il legame tra storia militare e vita cittadina.. Opera in marmo e metallo situata in piazzale Trento presso ex scuola Mazzini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
INAUGURATO IL NUOVO MONUMENTO DEDICATO AI PARACADUTISTI | 26/05/2026
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