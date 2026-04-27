Via Piave in Festa | nuovo appuntamento primaverile tra mercatini e divertimento

Domenica 17 maggio 2026 si terrà a Mestre l’evento “Via Piave in Festa + (Plus)”, che coinvolge nuovamente la strada con mercatini, musica, spettacoli e attività pensate per tutte le fasce di età. La manifestazione, incentrata sulla promozione di intrattenimenti e intrattenimento all’aperto, trasforma il tratto di via Piave in un luogo di incontro tra cittadini e visitatori. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi primaverili della città.

Domenica 17 maggio 2026 torna a Mestre un nuovo appuntamento con “Via Piave in Festa + (Plus)”, che riporta in strada musica, spettacoli e attività per tutte le età.Dalle 10:00 alle 20:00, via Piave sarà animata da mercatini, street food, artisti di strada, musica dal vivo e spazi gioco, con una.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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