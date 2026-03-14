Basket Coppa Italia serie B | Elachem Vigevano 1955-Verodol CBD Pielle Livorno la semifinale in diretta Live

Oggi alle 17 si gioca la semifinale di Coppa Italia di serie B di basket tra Elachem Vigevano 1955 e Verodol CBD Pielle Livorno. Questa è la prima volta che la Pielle Livorno raggiunge le Final Four della competizione, mentre Vigevano è al comando del girone A. La partita viene trasmessa in diretta.

Per accedere alla finalissima i ragazzi di Turchetto devono battere la capolista del girone A. Palla a due oggi alle 17.15 Prima apparizione alle Final Four di Coppa Italia per la Pielle Livorno che oggi, sabato 14 marzo, affronta in semifinale Vigevano, squadra in testa al girone A (palla a due alle 17.15). A presentare l'avversaria ha pensato il capitano biancoblù Matti Venucci: “Affrontiamo una squadra giovane, dinamica e molto aggressiva, che ha nella pressione difensiva e nella capacità di correre in campo aperto i propri punti di forza principali. È una formazione che ama alzare il ritmo della partita, sporcare le linee di passaggio e trasformare ogni recupero od ogni situazione favorevole in un’occasione per andare subito in transizione". 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara in diretta. LivePrimo impegno del 2026 al PalaMacchia per la Pielle Livorno che questa sera alle 18 affronta Ferrara. Basket, serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta. LiveTre giorni dopo l’incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa Italia Temi più discussi: IeBL A2, lo spettacolo del gaming alla Final Four di Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Serie A2 - Lega Nazionale Pallacanestro; Basket, il Flaminio pronto a ospitare la Coppa Italia di A2 e B. La Dole sfida Brindisi per un posto in finale; Coppa Italia LNP 2026 – La preview delle semifinali in A2. Coppa Italia A2 2026, risultati e tabellone: Verona-Pesaro la finaleLega Nazionale Pallacanestro ha assegnato la Final Four di Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West alla città di Rimini. L’evento, organizzato direttamente da ... pianetabasket.com Dove vedere la Coppa Italia LNP 2026 in TV: il programma di Rai Sport e LNP PassSi avvicina la Coppa Italia LNP 2026, in programma al PalaFlaminio di Rimini dal 13 al 15 marzo. La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato la programmazione televisiva: ... pianetabasket.com Dai 30mila della Coppa Italia ai 3.435 dell’Europa League: miniesodo rossoblù all’Olimpico di Roma x.com SECONDA SEMIFINALE! C'è Brindisi vs Rimini in Coppa Italia. Diretta: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/brindisi-vs-rimini-diretta-coppa-italia-a2-356620 - facebook.com facebook