Basket stagione finita per la Benacquista Latina | in semifinale playoff ci va Treviglio

Da latinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si conclude con la sconfitta in Gara 5 dei quarti di finale dei playoff. La squadra nerazzurra ha perso in casa contro Treviglio Brianza Basket, con il risultato di 53-63. La serie di playoff si è conclusa in questa partita, che si è disputata al palasport di Cisterna. Treviglio Brianza Basket ha raggiunto così le semifinali, mentre i nerazzurri sono usciti dalla competizione.

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Finisce la stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Il cammino dei nerazzurri nei playoff si ferma in Gara 5 dei quarti di finale con la sconfitta casalinga, al palasport di Cisterna, subita da Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 53-63 al termine di una serie combattuta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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