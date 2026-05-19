Basket stagione finita per la Benacquista Latina | in semifinale playoff ci va Treviglio

La stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si conclude con la sconfitta in Gara 5 dei quarti di finale dei playoff. La squadra nerazzurra ha perso in casa contro Treviglio Brianza Basket, con il risultato di 53-63. La serie di playoff si è conclusa in questa partita, che si è disputata al palasport di Cisterna. Treviglio Brianza Basket ha raggiunto così le semifinali, mentre i nerazzurri sono usciti dalla competizione.

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