Basket stagione finita per la Benacquista Latina | in semifinale playoff ci va Treviglio
La stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si conclude con la sconfitta in Gara 5 dei quarti di finale dei playoff. La squadra nerazzurra ha perso in casa contro Treviglio Brianza Basket, con il risultato di 53-63. La serie di playoff si è conclusa in questa partita, che si è disputata al palasport di Cisterna. Treviglio Brianza Basket ha raggiunto così le semifinali, mentre i nerazzurri sono usciti dalla competizione.
Finisce la stagione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Il cammino dei nerazzurri nei playoff si ferma in Gara 5 dei quarti di finale con la sconfitta casalinga, al palasport di Cisterna, subita da Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 53-63 al termine di una serie combattuta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Basket, terzo posto e playoff: la Regione Lazo premia la Benacquista LatinaUn premio alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket direttamente dalla Regione Lazio per la straordinaria stagione condotta quest’anno, e che non...
Basket, si allunga la serie dei quarti playoff: Latina sconfitta in trasferta da TreviglioSi allunga la serie di partite dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale dopo la sconfitta subita dalla Benacquista Assicurazioni Latina...
Due partite. Due vittorie. Ma la serie non è finita. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket supera Treviglio anche in Gara 2 e vola sul 2-0 nei quarti di finale playoff davanti a un pubblico trascinante. ? facebook
Serie B - Benacquista, si chiude a Gara 5 una stagione di cuore e identità: avanza TreviglioSi ferma a Gara 5 dei quarti di finale il cammino playoff della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, superata al Palasport di Cisterna da Treviglio Brianza Basket con il punteggio di 53-63 al term ... pianetabasket.com
Basket, per la Benacquista ko amaro a TreviglioLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket dice addio al sogno promozione in serie A2. I nerazzurri, infatti, dopo gara 3 e gara 4, perdono anche la bella contro Tav Treviglio ... ilmessaggero.it