NBA Freestyle | Wembanyama ha riscritto ancora le regole del basket | gli Spurs tornano ai playoff dopo 6 anni

Nella settimana NBA, Wembanyama ha dimostrato ancora una volta il suo talento, contribuendo alla vittoria degli Spurs. La squadra texana torna ai playoff dopo sei anni, segnando un momento importante per il club. La partita ha visto protagonisti vari giocatori e ha mantenuto alta la tensione fino alla fine. La qualificazione rappresenta un passo avanti per gli Spurs in questa stagione.

Pensieri in libertà (con libertà di pensiero) sulla settimana NBA Gli Spurs tornano ai playoff dopo sei anni. Dopo aver visto la palla scendere dolcemente nella retina per i punti della vittoria, a Oso Ighodaro – giovane centro dei Phoenix Suns – saranno venute in mente le ipotetiche parole di suo padre cresciuto a pane ed NBA negli anni ’90. Figliolo, tranquillo, dai 2.20 in su, aspettati dal tuo centro tipico solo movimenti sul perno, virate sulla riga di fondo, jump hook dal centro area. Figuriamoci se Ighodaro si aspettava che un 2.28 potesse partire stessa mano stesso piede dalla media, arrestarsi dalla media, tirare e portare a casa la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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