I Nomadi tornano a Bisaccia | 27 anni dopo concerto gratuito

Sabato 16 maggio alle 21.30, la piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia ospiterà un appuntamento musicale storico: i Nomadi torneranno sul palcoscenico molisano dopo ventisette anni di assenza. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni per la festa della Madonna di Bisaccia e di San Nicola del 2026. L’ingresso allo spettacolo sarà completamente gratuito, rendendo l’incontro accessibile a tutta la cittadinanza locale e ai visitatori. Questa iniziativa rappresenta una tappa fondamentale del Live Tour 2026 che porterà il gruppo in giro per l’Italia, confermando la loro vocazione itinerante e senza distinzioni geografiche. Un ritorno che rivitalizza il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

