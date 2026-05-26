La Nazionale Green Team femminile si riunisce tra Capri e Napoli dal 3 all’8 giugno, con sedici atlete convocate, tra cui quattro provenienti dai college americani. Il 6 e il 7 giugno sono in programma due amichevoli contro la Spagna. Tra le convocazioni figura il ritorno di Matilde Villa, che torna a vestire la maglia azzurra.

Dal 3 all’8 giugno il raduno della Nazionale Green Team femminile tra Capri e Napoli: sedici convocate tra cui quattro atlete dai college americani. Coach Capobianco: «Matilde Villa entusiasta, rivederla in maglia azzurra ci riempie di gioia». La Nazionale Green Team femminile di basket si ritrova tra Capri e Napoli per un raduno che guarda al futuro delle azzurre. Dal 3 all’8 giugno 2026 coach Andrea Capobianco riunirà alcune delle migliori giovani del panorama italiano per un ciclo di allenamenti e due test amichevoli contro la Spagna, in programma il 6 e 7 giugno alle 20:30 all’Alcott Arena di Napoli. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Basket femminile, la Green Team azzurra si raduna a Capri e Napoli: due amichevoli contro la Spagna il 6 e 7 giugno. Il grande ritorno di Matilde Villa

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