LIVE Italia-Spagna Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | tra poco la palla a due a San Juan
Alle 21:40 si sta disputando la partita tra Italia e Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026, in diretta da San Juan. La palla a due sta per essere alzata e i tifosi stanno seguendo con attenzione l’incontro. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del girone di qualificazione e si gioca in un’atmosfera di grande attesa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 Buonasera a tutti, e per la quarta volta bentrovati nel mondo del grande basket femminile. Oggi Italia-Spagna potrebbe decidere il destino azzurro: c’è in palio la qualificazione ai Mondiali di Berlino 2026. Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita dell’Italia Premondiale di San Juan 2026. In queste qualificazioni ai Mondiali di Germania, la squadra azzurra affronta la Spagna in un classico del basket europeo che, forse, mai come ora può definirsi realmente competitivo a livello di vicinanza. Per le azzurre, dopo due vittorie previste contro Porto Rico e Nuova Zelanda, altrettanto prevista sconfitta con Team USA. 🔗 Leggi su Oasport.it
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E poi, all’improvviso, tornare di moda. Chiedere a Ivana Spagna, già regina della dance italiana nel mondo negli Ottanta, che a settant’anni si è ritrovata sulla cresta dell’onda quando la sua Easy lady (1987) è diventata virale sui social con un remix ideato con facebook
«La sfida del caro energia si vince con le rinnovabili. L'Italia faccia come la Spagna: il Sud decollerebbe» x.com