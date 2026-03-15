LIVE Italia-Spagna Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | tra poco la palla a due a San Juan

Alle 21:40 si sta disputando la partita tra Italia e Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026, in diretta da San Juan. La palla a due sta per essere alzata e i tifosi stanno seguendo con attenzione l’incontro. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del girone di qualificazione e si gioca in un’atmosfera di grande attesa.