Basket Dr1 Budrio fa la voce grossa | i playoff del Tiberius finiscono in semifinale
Il Tiberius è stato eliminato ai playoff di Serie C dopo aver perso in gara 3 contro Budrio in semifinale. La squadra ha concluso la serie con una sconfitta che ha interrotto il cammino verso la finale. La partita si è giocata in trasferta, con Budrio che ha ottenuto la vittoria e l’accesso alla finale. Il Tiberius aveva disputato una stagione positiva, ma la serie si è conclusa con questa sconfitta.
Il sogno Serie C svanisce per il Tiberius che, dopo una gran stagione, sbatte contro il muro di Budrio in gara3 di semifinale di Dr1. La partita decisiva finisce 56-51 e ai riminesi va dato merito di aver portato la dominatrice del girone A fino agli ultimi secondi di match per decidere chi avrebbe avuto accesso alla finale. Dopo un inizio da mani gelide (6-6 al 5’) la squadra di casa prova a fare la voce grossa e sale sul +5, ma il Tiberius chiude bene il quarto mettendo il naso avanti sul 12-13. Nel secondo Budrio risale e si riporta avanti di un paio di possessi grazie a Zambianchi, col punteggio che rimane parecchio basso anche a metà partita (28-22). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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