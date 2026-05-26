Basket Dr1 Budrio fa la voce grossa | i playoff del Tiberius finiscono in semifinale

Notizia in breve

Il Tiberius è stato eliminato ai playoff di Serie C dopo aver perso in gara 3 contro Budrio in semifinale. La squadra ha concluso la serie con una sconfitta che ha interrotto il cammino verso la finale. La partita si è giocata in trasferta, con Budrio che ha ottenuto la vittoria e l’accesso alla finale. Il Tiberius aveva disputato una stagione positiva, ma la serie si è conclusa con questa sconfitta.