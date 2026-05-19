Basket Dr le semifinali Tiberius ko in gara1 con la corazzata Budrio

Nel primo incontro delle semifinali playoff di basket Dr1, Tiberius ha subito una sconfitta contro la squadra di Budrio, che aveva concluso la regular season al primo posto nel girone A con 52 punti, vincendo 26 partite e perdendone 4. La partita si è conclusa con un punteggio di 71-54 in favore di Budrio, grazie a un secondo tempo molto intenso, che ha permesso ai padroni di casa di allungare nel punteggio e mettere in discesa la partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Tiberius cade in gara1 di semifinale playoff di fronte alla corazzata Budrio, dominatrice della regular season nel girone A di Dr1 con 52 punti (26 vinte e 4 perse) e capace di rifilare ai riminesi un 71-54 frutto di un secondo tempo a tutto gas. Per la verità all’inizio a scattare meglio dai blocchi sono i ragazzi di Brienza, bravi a innescare Gamberini e con buona vena negli esterni (13-16 al 10’), ma il secondo quarto cambia già le cose, con Budrio ad agganciare e volare via grazie a Leopizzi e alla difesa (38-29 all’intervallo). Di ritorno dagli spogliatoi il Tiberius cerca di limitare i danni (52-39 al 30’), ma non riesce mai pienamente a rientrare in partita e lascia il referto rosa di gara1 agli emiliani, che chiudono ogni varco con una difesa asfissiante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Dr, le semifinali. Tiberius ko in gara1 con la corazzata Budrio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket dr1. Sorride il Tiberius. Riccione affondaSorride il Tiberius e affonda il Riccione: la 13ª giornata di ritorno in Dr1 ha regalato verdetti opposti alle due avversarie. Il Rubicone vede l’impresa. Bardolino ko 3-0 in gara1La Sab Group Rubicone fa suo il primo round della finale per la promozione in Serie A3, superando con un netto 3-0 (25-22; 26-24; 25-12) maturato tra... In questo giorno del 1994... Il supereroe dei Suns, il playmaker Kevin Johnson, ha concluso una serata mostruosa (38 PTS, 12 AST) con questa schiacciata iconica nella Gara 4 delle semifinali della Conferenza Ovest! reddit Basket DR4 – Il Gruppo Visioli BC elimina il Frassati e vola in semifinale! Sfiderà il PizzighettoneCasalmaggiore Nella domenica dei trionfi di Sinner nel tennis, di Antonelli nella Formula Uno e dello scudetto dell’Inter, anche gli appassionati della ... vocedimantova.it DR1 Venerdì per gli Aviators gara1 di semifinale. Massa al capolinea. Lugo con ReggioNiente derby ravennate in semifinale playoff. La stagione del Lusa Basket Massa Lombarda termina sul campo del Basket Jolly ... sport.quotidiano.net