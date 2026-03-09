basket dr1 asciano fa la voce grossa e batte la capolista monteroni

Nella nona giornata di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale, il team di Asciano ha sconfitto la capolista Monteroni nel derby delle Crete. La partita ha visto Asciano imporsi sugli avversari, che occupano la prima posizione in classifica. La sfida si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di casa.

Nella nona giornata di ritorno del girone B del campionato di Divisione Regionale la prima pagina la merita senza dubbio il derby delle crete tra Advinser Asciano e Simus Monteroni. Ieri al PalaGrandi la Simus, prima in classifica e reduce da un incredibile filotto di 17 vittorie consecutive, ha perso contro i padroni di casa di coach Papi, che hanno giocato una grandissima partita dominando a livello di ritmo ed intensità fin dai primissimi possessi. Il 75-58 finale in favore di Asciano è l’emblema della grande prova dei padroni di casa e di quella poco brillante della capolista, incappata in una serata difficile al tiro e a rimbalzo. Con questo successo i ragazzi di Papi confermano la volontà di entrare nelle prime otto e poi giocarsi le proprie carte nella post season. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

