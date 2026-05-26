Bartolotta e Grima esultano al Kartodromo di Messina

Notizia in breve

La quarta prova del Campionato Sprint SWS 2026 si è svolta al Kartodromo di Messina, offrendo uno degli spettacoli più intensi della stagione. I piloti Bartolotta e Grima hanno festeggiato con entusiasmo sul podio, dopo una gara ricca di emozioni. La competizione ha visto numerosi sorpassi e colpi di scena, attirando un grande pubblico presente sul circuito. La gara si è conclusa con i due atleti che hanno condiviso i momenti di gioia sul traguardo.