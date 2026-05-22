Nuovo appuntamento al Kartodromo di Messina con il Campionato Sprint
Al Kartodromo di Messina si prepara la quarta tappa del Campionato Sprint SWS 2026, con i motori pronti a partire. I piloti si concentrano in vista della gara, mentre gli spettatori attendono con entusiasmo l'inizio delle competizioni. La manifestazione vede coinvolti numerosi partecipanti provenienti da diverse zone, tutti pronti a sfidarsi su pista. Le prove si svolgono in un clima di attesa, con il pubblico che riempie gli spazi dedicati all’evento.
Col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi. Si scaldano i motori al Kartodromo di Messina in vista della quarta prova del Campionato Sprint SWS 2026. Il nuovo appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff è in programma sabato sul circuito. 🔗 Leggi su Today.it
Karting Club Messina - Sul bagnatoo!!
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