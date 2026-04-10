In pista al Kartodromo di Messina per la 4H Endurance

Sabato si terrà al Kartodromo di Messina la gara di 4 ore di endurance, quarta tappa del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026. L’evento è organizzato dal Karting Club Messina, guidato dal responsabile Duilio Petrullo, e prevede una competizione che coinvolgerà diversi piloti e team della regione. I motori sono già pronti a scaldarsi in vista di una giornata che si preannuncia ricca di azione sulla pista messinese.

Si scaldano i motori al Kartodromo di Messina per la gara 4H Endurance, programma sabato. Promette spettacolo la terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Quattro ore di adrenalina, sana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al Kartodromo di MessinaSuccesso della coppia composta da Andrea Truscello e Ivan Bottari nella prima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting... Appuntamento al Kartodromo di Messina con la 2H Endurance interprovincialeIn programma sabato la prova della specialità a squadre organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, che aprirà... Temi più discussi: Kartodromo di Messina, sabato scatta la 4H Endurance. Al via la terza prova stagionale; In pista sabato al Kartodromo di Messina per la 4H Endurance; Messina, il gruppo è al completo. Per il Ragusa recuperano Aprile e Zucco; Mara Santangelo lancia il Sicilia Padel Tour. Il 6 giugno la tappa a Messina. In pista al Kartodromo di Messina per la 4H EnduranceIn programma sabato la terza prova stagionale della specialità a squadre organizzata dal Karting Club Messina. Quattro ore di intense emozioni, fino alla bandiera a scacchi ... today.it Kart: domani in programma la 4H Endurance del Campionato Regionale ASI-SWS 2026Si scaldano i motori al Kartodromo di Messina per la gara 4H Endurance, in programma domani, Sabato 11 Aprile. Promette ... 98zero.com Telespazio Messina. . KARTODROMO DI MESSINA: D’ANGELO E GRIMA PROTAGONISTI NELLA TERZA PROVA SWS TERZA PROVA DEL CAMPIONATO SPRINT SWS NEL SEGNO DI D’ANGELO IN GARA1 E GRIMA IN GARA2, CON SFIDE ACCES - facebook.com facebook