Il Comune di Baronissi ha inviato una richiesta urgente a Rete Ferroviaria Italiana per intervenire sul passaggio a livello della città. La richiesta riguarda problemi di viabilità e sicurezza legati a questa infrastruttura. Non sono stati forniti dettagli sulle criticità specifiche o sui tempi di intervento richiesti. La comunicazione è stata trasmessa in tempi recenti e riguarda un'area urbana interessata da problematiche di sicurezza stradale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di Baronissi ha trasmesso una richiesta urgente a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e al Gruppo FS Italiane, indirizzata alle Direzioni competenti in materia di infrastrutture, manutenzione ed esercizio ferroviario, al fine di segnalare le criticità riscontrate sul funzionamento del passaggio a livello di Baronissi, situato lungo la tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno. La segnalazione dell’Amministrazione nasce dalle numerose comunicazioni che quotidianamente pervengono agli uffici comunali da parte di cittadini, pendolari e attività produttive, che evidenziano difficoltà sempre più rilevanti nella gestione della viabilità urbana in corrispondenza del passaggio a livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Baronissi, Petta: “Passaggio a livello di Baronissi, chiesto un intervento urgente a RFI per criticità su viabilità e sicurezza”

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