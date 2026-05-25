Una passeggiata ecologica in bicicletta si è svolta questa mattina nel centro di Baronissi. Un gruppo di partecipanti ha pedalato lungo le vie della città, promuovendo la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. L’evento ha coinvolto cittadini di diverse età e si è concluso senza incidenti. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e interesse per la tutela ambientale.

Baronissi ha vissuto una mattinata all’insegna della mobilità sostenibile, dello sport e della condivisione con la passeggiata ecologica in bicicletta promossa nel cuore della città. Una mattinata di sole, energia e partecipazione ha animato le strade di Baronissi, dove cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote hanno preso parte a una bella passeggiata ecologica in bicicletta. All’iniziativa ha partecipato anche la Pro Loco Baronissi, presente per condividere un momento dedicato alla comunità, allo sport e al rispetto dell’ambiente. Baronissi in bici per una città più sostenibile. Attraversare il centro cittadino su due ruote, senza il rumore delle auto, ma accompagnati dai sorrisi, dalle risate e dai campanelli delle biciclette, ha rappresentato un modo semplice e concreto per riscoprire il territorio in maniera più sostenibile. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi in bici per una città più verde: successo per la passeggiata ecologica

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